- Echipa de fotbal a Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3 0 3 0 , in aceasta seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania.Au marcat Morata in min 29, Fabian Ruiz minutul 32 si Carvajal in min. 45 2. ...

- O bunica in varsta de 84 de ani a vorbit despre relația ei cu Mohamed Ibriham, un egiptean in varsta de 37 de ani, in cadrul emisiunii This Morning de la ITV. Cuplul s-a cunoscut pe Facebook și s-a casatorit in Egipt in noiembrie 2020.Casatoria lor s-a incheiat anul trecut.

- Finala Ligii Campionilor, Borussia Dortmund - Real Madrid, se va disputa sambata, 1 iunie, de la ora 22.00 pe stadionul Wembley din Londra. Partida va fi transmisa in direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Daca Real Madrid este o formație obișnuita cu succesul european, 14 trofee ale Cupei Campionilor…

- Cel mai tanar candidat la alegerile din 9 iunie are puțin peste 23 de ani, iar cel mai in varsta are 100 de ani, spune președintele AEP, Toni Grebla. El adauga ca sunt doi candidați au varsta de 95 de ani.

- Un copil din Ghana a fost recunoscut oficial ca fiind cel mai tanar pictor masculin din lume. Mama lui a declarat pentru BBC ca este mandra de capacitatea artistica a fiului ei și spera ca va putea lua cu asalt lumea artei.

- Sfarșit tragic pentru un tanar in varsta de 16 ani. Pentru ca a vrut sa impresioneze, adolescentul a luat mașina familei, s-a urcat la volan, și-a urcat șapte prieteni in mașina și a gonit pe un drum de exploatare forestiera care face legatura intre Petriș și Dealul Negru. Erik Ștefoi și-a pierdut viața…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru acuzatia ca si-ar fi ucis bunicul, in varsta de 72 de ani, aplicandu-i mai multe lovituri cu un corp dur, in zona capului, in apartamentul in care locuiau impreuna, din Zalau, transmite Agerpres.