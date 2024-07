Spania s-a impus dramatic in semifinalele EURO 2024 in fața Germaniei, dupa prelungiri. La finalul celor 90 de minute a fost 1-1, cu nemții egaland in minutul 89. Mikel Merino a fost omul decisiv pentru „Furia Roja”, mijlocașul lui Real Sociedad a marcand golul victoriei in minutul 119. Prima parte a duelului de la Stuttgart a adus in prim plan doua echipe echilibrate, care au „tatonat“ terenul și au incercat sa-și cunoasca mai bine adversarul. Cu excepția catorva oportunitați de gol de ambele parți, nimic nu s-a schimbat pe tabela de marcaj. In a doua repriza, spaniolii au trecut la conducere.…