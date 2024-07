Stiri pe aceeasi tema

- Spania este prima finalista a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, informeaza AGERPRES.OPTIMI DE FINALASambata 29 iunieElvetia - Italia 2-0 (Berlin)Au marcat: Remo Freuler (37), Ruben Vargas (46).

- Campionatul European de fotbal din Germania este in faza optimilor de finala, iar duminica, 30 iunie, s-au disputat doua meciuri: Anglia – Slovacia 1-1 și 2-1 dupa prelungiri (la Gelsenkirchen) și Spania – Georgia 4-1 (FOTO, la Koln). Primele doua „optimi" au avut loc sambata, 29 iunie: Elveția – Italia…

- Elvetia „a trimis un mesaj puternic” invingand Italia „cu stil” in optimile de finala de la EURO 2024, a subliniat sambata selectionerul Murat Yakin, care spera ca echipa lui „va continua sa scrie istorie” la acest turneu, relateaza AFP. „Am transmis un mesaj puternic in aceasta seara, prin felul in…

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, meci care va avea loc in data de 2 iulie, pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00.

- 16 echipe au reușit sa treaca de faza grupelor la Euro 2024. Printre ele se afla și Romania, care va intalni Olanda, locul 3 din grupa D.Cele șaisprezece echipe care au trecut in faza eliminatorie competiției sunt Spania, Georgia, Germania, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Franța, Belgia. Romania, Olanda,…

