- Selectionata Spaniei a castigat Campionatul European de fotbal - EURO 2024, duminica seara, pe Olympiastadion din Berlin, dupa ce a invins Anglia in finala, cu scorul de 2-1 (0-0), scrie AGERPRES.

- Giorgio Chiellini (39 de ani), capitanul Italiei la Campionatul European din 2021, a fost cel care a dus trofeul pe gazon, inainte de startul finalei dintre Spania și Anglia. Cu cateva minute inainte de startul meciului, Chiellini a ieșit de pe tunel cu mult ravnitul trofeu in brațe. Vizibil patruns…

- Seara marilor iubiri: Finala EURO 2024. Anglia – Spania, echipele probabile Finala EURO 2024 se joaca in aceasta seara de duminica, de la ora 22:00, de pe Olympiastadion din Berlin, unde mediul Anglia – Spania promite sa fie unul istoric, indiferent de rezultat. Spania cauta sa obțina al patrulea trofeu…

- Campionatul European de Fotbal 2024 a ajuns la apogeu, cu finala dintre Spania și Anglia programata sa aiba loc duminica, 14 iulie, la ora 22:00, pe Olympiastadion din Berlin. Dupa o luna intensa de competiție cu 24 de echipe participante, doua dintre cele mai puternice naționale europene se confrunta…

- Chiar inaintea marii finale de la Campionatul European, unde se vor intalni Spania și Anglia (duminica, ora 22:00, Olympiastadion), UEFA a anunțat modificari privind una dintre regulile turnelui final. In cazul in care mai mulți jucatori vor fi la egalitate in ierarhia marcatorilor, titlul de golgheter…

- Anglia s-a calificat in finala Campionatului European de Fotbal. A invins miercuri seara, 10 iulie, Olanda, cu 2 la 1 la Dortmund, iar golul victoriei a fost marcat in ultimele minute de joc. Finala Euro se va juca duminica, la Berlin, unde Anglia va intalni Spania, scrie europafm.ro. Eroul Angliei…

- Dupa o serie de meciuri tensionate și pline de suspans in sferturile de finala, Euro 2024 ajunge in faza semifinalelor, unde patru dintre cele mai puternice naționale europene se vor infrunta pentru un loc in finala de pe Olympiastadion din Berlin. Spania, Franța, Olanda și Anglia sunt echipele care…