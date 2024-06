Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda unui prim unsprezece cu multe modificari, Spania, caștigatoarea Grupei B, a triumfat pentru a treia oara la Euro 2024, grație unui gol al lui Ferran Torres care a pus capat speranțelor de calificare ale Albaniei. Doar Portugalia mai poate obține maxim de puncte dupa faza grupelor, informeaza…

- Spania, deja calificata in optimile de finala, a invins selecționata Albaniei scor 0-1, iar povestea albanezilor la acest EURO s-a incheiat odata cu fluierul final al partidei. Italienii s-au calificat dupa un meci dramatic impotriva Croației, cu un gol inscris in prelungiri. Croația este aproape eliminata…

- Nationala Germaniei a castigat Grupa A a Campionatului European pe care il gazduieste, dupa ce a remizat in extremis cu Elvetia, 1-1, duminica seara, pe „Frankfurt Arena“. Elvetia a deschis socrul prin Dan Ndoye (’28), dar gazdele au egalat prin salvatorul Niclas Fullkrug (’90+2). In celalalt meci al…

- Astazi, 24 iunie 2024, la ora 22:00 (ora Romaniei), se joaca ultima etapa a Grupei B de la Euro 2024, cu doua meciuri decisive: Croația vs Italia și Albania vs Spania. Ambele partide sunt esențiale pentru determinarea echipelor care vor avansa in fazele eliminatorii ale turneului. Clasamentul inainte…

- Selecționatele Croației și Albaniei au incheiat la egalitate, scor 2-2 (0-1), intr-un meci disputat in cadrul Grupei B a Campionatului European de fotbal – EURO 2024. Albania a inceput meciul tare și nu s-a lasat. Laci a deschis scorul in minutul 11 al partidei, iar albanezii au intrat la pauza cu avantaj.…

- Runda a doua a Campionatului European de fotbal din Germania incepe miercuri cu Croația și Albania, intr-o intalnire cruciala din Grupa B. Apoi, gazdele din Germania vor incerca sa confirme victoria inaugurala, cautand revanșa impotriva Ungariei, iar Scoția iși linge ranile impotriva Elveției, potrivit…

- Spania a invins Croația in primul meci al Grupei B de la Campionatul European de Fotbal din Germania. Partida s-a jucat sambata pe Olympiastadion din Berlin.Partida din capitala Germaniei a fost caștigata de Spania, scor 3-0.

- Dupa opt ani, Romania s-a calificat din nou la Campionatul European de Fotbal. Tricolorii se afla in Grupa E, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Primul meci din Grupa E va fi cel dintre Romania și Ucraina, care va avea loc in 17 iunie, incepand cu ora 16:00, ora Romaniei. Meciul Romania – Ucraina…