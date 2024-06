EURO 2024 | Spania a câştigat Grupa B. Italia s-a calificat dramatic în optimi Selectionata Spaniei a castigat Grupa B a Campionatului European din Germania cu maximum de puncte, dupa ce a invins echipa Albaniei cu scorul de 1-0 (1-0), loc luni seara, la Dusseldorf. Golul ibericilor a fost marcat de Ferran Torres, dupa un assist al lui Olmo (’13). In celalalt meci al grupei a fost nebunie! Italia, campioana europeana, s-a calificata dramatic in optimi, dupa ce a izbutit sa o egaleze pe Croatia, 1-1, la ultima faza a meciului. Croații au deschis scorul la Leipzig prin Luka Modric (’55), dupa ce ratase un penalti cu un minut mai devreme. Italienii au jucat haotic și au alergat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ce ar face Romania blat cu Slovacia in meciul de miercuri? Ca sa fie victima sigura, in optimi! In primul rand, blatul in sport e o nemernicie! In al doilea rand, blatul cu Slovacia nu ne avantajeaza, ca ne va trimite in fața unui monstru in turul urmator! In al treilea rand, cand a mai facut Romania…

- Spania și Italia se intalnesc joi la Euro 2024 in al optulea lor meci in istoria competiției. Slovenia infrunta vecina Serbia, la Munchen, iar Danemarca incearca sa opreasca elanul Angliei, la Frankfurt, in a doua runda a meciurilor din Grupa C, potrivit mediafax.

- Programul partidelor de duminica, din cadrul Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie): Grupa D: Polonia – Olanda | Hamburg, ora 16.00, PRO TV. Grupa C: Slovenia – Danemarca | Stuttgart, ora 19.00, PRO Arena;Serbia – Anglia | Gelsenkirchen, ora 22.00, PRO TV. Citește și: EURO 2024 |…

- Finalista la ediția precedenta a Campionatului European, naționala Angliei incepe duminica, 16 iunie, parcursul la EURO 2024 contra unui adversar extrem de tare, Serbia. Pe langa meciul vedeta din aceasta zi programat la ora 22:00, duminica se mai disputa alte doua partide, Polonia – Olanda (16:00)…

- Meciurile Echipei Romaniei in Grupa ERomania a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. Programul meciurilor echipei naționale este urmatorul:Romania vs Ucraina: 17 iunie, ora 16:00Belgia vs Slovacia: 17 iunie, ora 19:00Slovacia vs Ucraina: 21 iunie, ora 16:00Belgia vs Romania:…

- Campionatul European de fotbal incepe, vineri, in Germania. Din 14 iunie pana la 14 iulie, 24 de echipe, intre care si Romania, vor juca pentru titlul european. Campionatul European de fotbal incepe, vineri, in Germania. Din 14 iunie pana la 14 iulie, 24 de echipe, intre care si Romania, vor…

- Turneul final european dedicat tinerilor fotbalisti Under 17 va fi transmis de TVR Sport in perioada 20 mai-5 iunie 2024. De luni, 20 mai, tinerele talente ale fotbalului european din saisprezece tari. Cipru (gazda competiției), Ucraina, Cehia, Serbia, Danemarca, Austria, Țara Galilor, Croatia, Italia,…

- Program Campionatul European de Fotbal 2024! Pe 14 iunie, de maine intr-o luna va incepe mult așteptatul Campionat European de Fotbal . Unul din marile evenimente sportive ale anului de pe continent (alaturi de Jocurile Olimpice de vara de la Paris ), evenimentul UEFA organizat de Germania va ține pana…