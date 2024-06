Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Turciei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins selectionata Cehiei cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri seara, pe Volksparkstadion din Hamburg, in Grupa F, informeaza AGERPRES.

- Selectionata Georgiei conduce formatia Portugaliei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc miercuri seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, in Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, potrivit Agerpres.

- In fața a peste 25.000 de suporteri romani, prezenți la Frankfurt, naționala de fotbal a Romaniei s-a calificat miercuri in optimile de finala ale Euro 2024 din Germania, de pe primul loc in grupa. Tricolorii au remizat cu Slovacia, scor 1-1, și va juca cel mai probabil cu Slovenia, in optimi. Slovacia…

- Belgia, echipa care face parte din Grupa E, a trimis Ucraina acasa, dupa un 0-0. Amintim ca Romania s-a calificat de pe PRIMUL LOC in optimile EURO 2024, dupa un egal, 1-1, cu Slovacia. In urma remizei dintre Ucraina și Belgia, in etapa a treia a Campionatului European din Germania, Belgia s-a calificat…

- Selectionata Spaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins Italia, campioana en titre, cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, in Grupa B.

- Selectionata Germaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, pe care il gazduieste, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stuttgart Arena, in Grupa A.

- Selectionata Angliei a invins reprezentativa Serbiei cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.