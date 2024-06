Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Rapidului, Jakub Hromada, spera ca Romania și Slovacia sa mearga impreuna in „optimile” EURO 2024. Internaționalul slovac a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre ultimul duel din faza grupelor pentru cele doua echipe naționale. Romania va juca impotriva Slovaciei miercuri,…

- Romania - Slovacia, ultimul meci al elevilor lui Edi Iordanescu din grupa E de la Euro 2024, se joaca miercuri, 26 iunie, de la 19:00, la Frankfurt. „Tricolorii” sunt pe primul loc in grupa dupa primele doua meciuri. Au invins-o pe Ucraina, 3-0, și au pierdut cu Belgia, 0-2. Comentatorii partidei vor…

- Compania aeriana TAROM a anunțat introducerea a doua curse speciale dedicate suporterilor romani care doresc sa participe la meciul dintre Romania și Slovacia, programat pe 26 iunie pe stadionul din Frankfurt. Conform comunicatului emis de TAROM, pe 26 iunie, zborul special RO1301 va pleca de la Aeroportul…

- Tricolorii infrunta Ucraina, la Munchen, pe Allianz Arena, iar dupa aproximativ 30 de minute de la startul partidei Nicolae Stanciu a deschis scorul, iar cei aproximativ 30.000 de suporteri romani s-au bucurat și au oferit un adevarat spectacol in tribune, informeaza Gazeta Sporturilor.Nicușor Stanciu…

- Romania debuteaza oficial astazi la Campionatul European din Germania! Dupa 8 ani de pauza, tricolorii vor juca in primul loc meci cu Ucraina. Partida va fi televizata de ProTV, dar și in direct la Radio Romania Actualitați, cu incepere de la ora 16:00. Radioul public a trimis in Germania trei dintre…

- Vara, soare, fotbal. Mix-ul mult asteptat de microbisti s-a produs, in sfarsit, odata cu debutul Campionatului European din Germania, o aliniere perfecta a planetelor, de care fanii nu au avut parte la ultimul turneu final, Cupa Mondiala din Qatar, desasurat iarna. Si sunt emotii intense si pentru romani,…

- Decizia recenta a NATO de a-si consolida frontiera estica este menita sa descurajeze Rusia, a declarat duminica cancelarul german Olaf Scholz, adaugand ca ar trebui sa fie clar pentru Moscova ca Alianta va fi gata sa se apere daca va fi necesar. Intr-un discurs sustinut la Forumul economic est-german…

- „Talibanii l-au oferit pe teroristul saudit Osama Bin Lade, dar Washington a respins, in cele din urma ințelegerea. Daca decizia ar fi fost alta, 11 septembrie 2001 nu s-ar fi intamplat.”, scrie Elmar Brok (71 de ani), unul dintre cei mai experimentați experți in politica externa ai Germaniei, in memorii…