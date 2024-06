EURO 2024: România a fost învinsă de Belgia cu 0-2 Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe Cologne Stadium din Koln, in Grupa E a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. Belgia a castigat meritat, prin golurile marcate de Youri Tielemans (2) si Kevin De Bruyne (80). Practic meciul a inceput de la 1-0 pentru \”\”diavolii rosii\”\”, care au marcat dupa numai 74 de secunde, prin Tielemans, dupa o minge asezata de Lukaku. Tricolorii au replicat rapid, insa Casteels a respins peste transversala lovitura de cap a lui Dragusin (5). Belgia, mult mai inspirata decat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

