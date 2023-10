Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a luat o decizie fara precedent in mandatul sau la nationala Romaniei. Selectionerul a luat decizia sa limiteze la maximum interactiunea cu presa inaintea meciurilor care ne pot duce mai aproape de EURO 2024. Belarus – Romania e pe 12 octombrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in…

- Este puțin probabil ca George Pușcaș, atacantul lui Genoa, sa fie convocat la echipa naționala pentru meciurile din octombrie cu Belarus, respectiv Andorra. Varful in varsta de 27 de ani este oricum suspendat pentru prima confruntare, cea de la Budapesta, cu Belarus. In octombrie, echipa naționala a…

- Echipa naționala a Romaniei va disputa doua partide in luna octombrie, in preliminariile Campionatului European din 2024, iar unul dintre stranieri rateaza din nou convocarea, din cauza unei accidentari.

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru jucatorii care evolueaza in strainatate, in perspectiva partidelor cu Belarus si Andorra programate in luna octombrie, in preliminariile Campionatului European din 2024. Printre noutatile, fata…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 25 de convocari preliminare pentru jucatorii care evolueaza in strainatate, pentru partidele cu Belarus si Andorra programate in luna octombrie, in preliminariile Campionatului European din 2024. Printre noutatile lui…

- Fostul mare fundaș al echipei naționale a Romaniei, Gica Popescu (55 de ani), este de parere ca prima reprezentativa trebuie sa obțina toate cele 6 puncte din „dubla” cu Belarus și Andorra, din luna octombrie, pentru a avea șanse reale la calificarea la Campionatul European din 2024, din Germania. ...

- Edi Iordanescu a anunțat lotul cu care naționala Romaniei va aborda meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile Campionatului European. Pe lista cu cei 26 de jucatori sunt cateva surprize. Selecționerul l-a convocat prima oara pe Daniel Birligea de la CFR Cluj, dar i-a trimis o telegrama și lui…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…