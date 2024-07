Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia și Franța se intalnesc vineri in sferturile de finala ale Euro 2024, o confruntare a generațiilor, intre Ronaldo și Mbappe. Dar, meciul de la Hamburg (ora 22.00), pe Volksparkstadion, pare a fi lupta defensivelor, a gaurilor negre, cele doua echipe avand impreuna primite doar trei goluri,…

- Calificarea in sferturi s-a decis la loviturile de departajare in meciul Portugalia - Slovenia de la EURO 2024. Echipa lui Cristano Ronaldo va juca in sferturile de finala ccontra Franței. Cristiano Ronaldo a ratat un penalti in minutul 105 si a izbucnit in plans, fiind cu greu consolat de colegi.

- 40 de pompieri romani cu opt mijloace tehnice sprijina lupta impotriva incendiilor de padure in Perpignan, sudul Franței, informeaza printr-un comunicat Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Ministerului Afacerilor Interne, in colaborare cu Directia Generala Protectie Civila Europeana si Operatiuni…

- Cu excepția Spaniei, celelalte favorite la caștigarea titlului european au jucat economicos, in general chiar desconsiderand și adversarii, și competiția. De altfel, meciurile Franței, Olandei, Italiei sau Portugaliei au fost cele mai plictisitoare de la

- Duminica seara, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat dizolvarea Adunarii Naționale și convocarea de alegeri legislative anticipate, in urma victoriei semnificative a extremei drepte la alegerile europarlamentare, informeaza AFP. Primul tur de scrutin va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al…

- Aflat in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani și intr-un context internațional complicat, președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit, luni, la Paris cu Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Adevarata miza: instituirea unor ”reguli…

- Ministerul de Finanțe din Franța a anunțat vineri o noua masura legislativa menita sa ofere transparența consumatorilor in fața fenomenului „shrinkflation”. Retailerii francezi vor fi obligați sa notifice cumparatorii in legatura cu reducerea dimensiunii produselor fara o corespunzatoare reducere a…

- Barcelona incearca sa iși asigure un loc in semifinalele Ligii Campionilor pentru prima data din campania 2018-19, cand primește vizita celor de la Paris Saint-Germain. Cu un avantaj la limita in urma victoriei 3-2 din prima manșa de saptamana trecuta in capitala Franței, echipa lui Xavi iși propune…