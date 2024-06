Stiri pe aceeasi tema

- O alta echipa a obtinut calificarea in optimi la Campionatul European din Germania cu o etapa inaintea finalului grupei.Este vorba de Portugalia, care, astazi, 22 iunie 2024, a invins Turcia in grupa F, la Dortmund, si a acumulat sase puncte dupa primele doua partide, urmand a castiga si grupa.Scorul…

- Selectionata Portugaliei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins formatia Turciei cu scorul de 3-0 (2-0), sambata, pe BVB Stadion din Dortmund, in Grupa F.

- Selectionatele Georgiei si Cehiei au incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul desfașurat sambata, pe „Volksparkstadion“ din Hamburg, din etapa 2 din Grupa F a Campionatului European din Germania . Georgienii au deschis scorul prin Mikautadze (’45+4). Cehia a replicat prin Schick, in minutul 59.…

- Selectionata Germaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, pe care il gazduieste, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stuttgart Arena, in Grupa A.

- Turcia a invins cu 3-1 in fața Georgiei, in Grupa F a Campionatului European. Doua dintre reușite au fost senzaționale, demne de premiu. Mert Muldur, in varsta de 25 de ani, fundașul dreapta al Turciei, a deschis scorul in minutul 25 cu un voleu din afara careului care s-a dus direct in vinclu. Golul…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Turciei si Georgiei, care are loc marti seara, pe BVB Stadion din Dortmund, in Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania:Turcia: 1. Mert Gunok - 18. Mert Muldur, 14. Abdulkerim Bardakci, 4.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe australianca Priscilla Hon cu 7-6 (7/5), 2-6, 6-3, informeaza AGERPRES.

- Nationala de fotbal a Georgiei s-a calificat in premiera la un Campionat European, dupa ce a invins selectionata Greciei cu 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, la Tbilisi, intr-un play-off pentru EURO 2024. Echipa antrenata de francezul Willy Sagnol va evolua in Grupa F la turneul final…