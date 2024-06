EURO 2024. Porțile Berlinului, deschise pentru 200 de țări Lumea se aduna. Toate drumurile duc la Berlin. Din Canada pana in China și din Australia pana in Mexic. Gemeinschaft și Gesellchaft iși dau intalnire pe stadion. Indiferent de meridian, lumea se aduna in careul suspinelor. Intre al treilea și urmatorul val, se regasește neschimbata intre doua porți. Intoarsa spre placerile simple, rezistente printre bancomate, sateliți și promisele conexiuni neurale.2,7 milioane de oameni vor fi pe cele 10 stadioane din Germania la EURO 2024. Inca 12 milioane vor urmari meciurile impreuna in spațiile publice din afara arenelor, potrivit dw.com. Cu excepția Germaniei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

