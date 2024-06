Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele de fotbal ale Sloveniei si Serbiei, care va avea loc joi, de la ora 16:00, la Munchen, in Grupa C a Campionatului European - EURO 2024, gazduit de Germania, anunta site-ul UEFA.

- Selectionata Slovaciei a invins surprinzator formatia Belgiei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Frankfurt Arena, intr-un meci din Grupa E a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. ”Diavolii rosii”, mereu considerati printre favoriti la turneele finale, au dezamagit la…

- Selectionatele Danemarcei si Sloveniei au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), duminica seara, la Stuttgart, in primul sau meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Programul partidelor de duminica, din cadrul Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie): Grupa D: Polonia – Olanda | Hamburg, ora 16.00, PRO TV. Grupa C: Slovenia – Danemarca | Stuttgart, ora 19.00, PRO Arena;Serbia – Anglia | Gelsenkirchen, ora 22.00, PRO TV. Citește și: EURO 2024 |…

- Astazi debuteaza meciurile din Grupa C a Campionatului European, fiind programate partidele Serbia - Anglia și Slovenia - Danemarca. Gazeta Sporturilor a analizat șansele și particularitațile celor patru echipe din grupa, precum și atuurile pe care acestea se bazeaza. Englezii, dați din nou favoriți…

- Aproximativ 373 de milioane de cetateni din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) sunt chemați la urne in perioada 6-9 iunie in alegerile pentru Parlamentul European, informeaza news.ro.Calendarul alegerilor europarlamentareOlanda va da startul alegerilor europene, joi, pe 6 iunie, in timp…

- Nationala Romaniei intalneste Bulgaria si Liechtenstein, in 4 (ora 21:30), respectiv 7 iunie (ora 21:00), ambele pe Stadionul „Steaua“ din Capitala, in ultimele partide test inaintea participarii la EURO 2024. La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), Romania va face…