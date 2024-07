EURO 2024: Olanda vs Anglia – o semifinală de foc In seara aceasta, toate privirile iubitorilor de fotbal sunt ațintite asupra Westfalenstadion din Dortmund, unde alte doua mari forțe ale fotbalului european, Olanda și Anglia, se intalnesc in a doua semifinala a EURO 2024. Meciul promite sa fie unul epic și va incepe la ora 22:00. Invingatoarea acestui duel urmeaza sa infrunte Spania in finala […] The post EURO 2024: Olanda vs Anglia – o semifinala de foc appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

