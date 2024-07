EURO 2024: Olanda trece greu de o echipă a Turciei foarte motivată A fost cel mai frumos meci al sferturilor de finala. Olanda a reușit sa invinga Turcia cu scorul de 2-1 și sa se califice in semifinalele Euro 2024. Cu toate acestea, performanța echipei turce merita toate laudele pentru determinarea și curajul aratat pe teren. O prima repriza jucata perfect de turci Turcia a inceput meciul […] The post EURO 2024: Olanda trece greu de o echipa a Turciei foarte motivata appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

