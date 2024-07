Stiri pe aceeasi tema

- Olanda s-a calificat in semifinalele de la EURO 2024, dupa ce a trecut de Turcia, scor 2-1. Pentru un loc in finala, va juca impotriva Angliei. Selectionata Olandei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Turciei cu scorul…

- Selectionata Olandei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Turciei cu scorul de 2-1 (0-1), sambata seara, pe Olympiastadion din Berlin.

- Selectionata Portugaliei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins formatia Turciei cu scorul de 3-0 (2-0), sambata, pe BVB Stadion din Dortmund, in Grupa F.