EURO 2024: miza financiară a meciului cu Slovacia Romania se afla in fața unui moment istoric, nu doar pe plan sportiv, dar și financiar. Meciul decisiv cu Slovacia din cadrul turneului final reprezinta o oportunitate de a avansa in optimile de finala, dupa o absența de 24 de ani de la aceasta faza a competiției. Miza financiara: oportunitatea de a caștiga milioane frumușele! […] The post EURO 2024: miza financiara a meciului cu Slovacia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Bancu (31 de ani), fundașul stanga al naționalei, a vazut cartonașul galben in finalul primei reprize al meciului Romania - Slovacia, decisiv pentru calificarea in optimile de la Euro 2024. Inaintea meciului cu Slovacia, 3 „tricolori” vazusera un cartonaș galben in primele doua meciuri și erau…

- Miercuri, 26 iunie, de la ora 19:00, Romania se va confrunta cu Slovacia in ultima etapa a Grupei E de la EURO, intr-un meci crucial pentru calificarea in optimile de finala. Partida se va desfașura pe arena Deutsche Bank Park din Frankfurt și va fi transmisa in direct de PRO TV. Pentru echipa lui Edi…

- Atmosfera este incendiara la Frankfurt inaintea meciului dintre Romania și Slovacia de la Euro 2024. Fanii romani prezenți in oraș au dus susținerea pentru naționala lor la un nou nivel, vopsindu-se in culorile tricolorului sau in albastru, asemenea jucatorului Andrei Rațiu. Acest val de entuziasm a…

- Duelul dintre Slovacia și Romania, astazi, ora 19:00, va fi condus de neamțul Daniel Siebert, 40 de ani # Acesta i-a mai condus o data pe slovaci la un turneu de Campionat European, rivalii noștri de astazi acuzandu-l ca i-a dezavantajat la acea vreme. Meciul in cauza a avut loc acum trei ani, la Euro…

- Milan Skriniar, liderul Slovaciei, aparatorul lui PSG, anunța un duel tare cu tricolorii, miercuri, la Frankfurt Ultimul meci al nostru din grupa este miercuri la Frankfurt, cu Slovacia. Viitoarea noastra adversara are tot 3 puncte. A invins Belgia (0-1), a pierdut apoi cu Ucraina (1-2). O analiza detaliata…

- Pe 22 iunie 2024, la Koln, Romania a pierdut cu scorul de 2-0 in fața Belgiei in cel de-al doilea meci din grupa Euro 2024. Aceasta infrangere complica destul de mult șansele de calificare ale tricolorilor, ramanand doar un singur meci, impotriva Slovaciei, pentru a spera la avansarea in fazele eliminatorii.…

- Inundatiile catastrofale care au afectat mai multe landuri din sudul Germaniei determina un nivel crescut al apelor fluviului care se extinde de-a lungul Dunarii, pana in Austria, Slovacia, Ungaria și Serbia, viitura ajungand in aceste zile și in Romania. Creșterea debitului și nivelului apelor Dunarii…

- Mai multe pubele anti-urși, primele de acest tip din Romania, au fost date in folosința la stațiunea Baile Tușnad cu intenția de a-i impiedica pe urși sa scotoceasca prin resturi. Adaposturile anti-urși, necesare și pentru conviețuirea om-urs in multe orașe din Romania, nu au fost inca instalate. „Acestea…