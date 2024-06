EURO 2024: Legendarul Roberto Baggio, lovit si jefuit acasa, in timp ce urmarea meciul Italia - Spania

Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul fotbalist italian Roberto Baggio a fost sechestrat, agresat si jefuit de un grup de infractori in locuinta sa din Altavilla Vicentina, in timpul meciului pierdut de Italia la Euro 2024 in fata Spaniei, scor 0-1, scrie news.ro.Corriere dello Veneto scrie ca Baggio si familia sa se aflau…

- In primul meci al zilei de joi, 20 iunie 2024, de la Campionatul European de fotbal din Germania, jucat in grupa C, Slovenia si Serbia au remizat, scor 1 1, partida fiind arbitrata de romanul Istvan Kovacs.Slovenia a fost aproape de victorie, dupa golul lui Karnicnik, din minutul 69, iar succesul era…

- Romania revine la Campionatul European dupa 8 ani de absența, iar Corina Caragea așteapta cu nerabdare meciurile de la EURO 2024. Prezentatoarea de la PRO TV va fi prezenta in tribune.Dupa o absența de opt ani, Romania este din nou prezenta la un Campionat European de fotbal, iar Corina Caragea, prezentatoarea…

- Spania și Croația se intalnesc sambata, in meciul zilei la Campionatul European de Fotbal din Germania. Tot sambata au fost programate meciurile Elveția-Ungaria și Italia-Albania, potrivit mediafax.

- Selecționerul Edward Iordanescu a anunțat vineri seara tarziu lotul cu care reprezentativa de fotbal masculin a Romaniei se va deplasa la Campionatul European din Germania. El a fost nevoit sa lase acasa doi jucatori din lotul preliminar de 28, selecționa

- Selecționerul Luis de la Fuente (62 de ani) a anunțat lotul final al Spaniei pentru Campionatul European din Germania, care va debuta pe 14 iunie. Au ramas 26 de jucatori din cei 29 convocați inițial. ...

- Ronald Koeman, seletionerul olandez, a anuntat miercuri lista celor 26 de jucatori care vor face parte din lotul nationalei Tarilor de Jos pentru Campionatul European din 2024, organizat in Germania in perioada 14 iunie – 14 iulie. ...

- Emil Sandoi (59 de ani), fost selecționer al Romaniei U21 și fundaș central emblematic al Universitații Craiova, a reacționat in urma deciziei lui Edward Iordanescu (45 de ani) de a nu-l include pe Alexandru Mitrița (29 de ani) in lotul Romaniei pentru Campionatul European din Germania. Sandoi l-a aparat…