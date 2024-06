Stiri pe aceeasi tema

- S au incheiat meciurile din grupa A de la Campionatul European de fotbal din Germania, partidele din etapa a treia ultima fiind: Germania ndash; Elvetia 1 1 si Ungaria ndash; Scotia 1 0.Clasament final grupa A: 1. Germania ndash; 7p, 2. Elvetia ndash; 5p, 3. Ungaria ndash; 3p, 4. Scotia ndash; 1p.Germania…

- Echipa nationala a Elvetiei a incheiat la egalitate duminica seara, la Frankfurt, scor 1-1, cu reprezentativa Germaniei, in grupa A de la turneul final Euro 2024. In aceeasi grupa, Ungaria a invins Scotia, 1-0, marcand in minutul al zecelea al prelungirilor. Germania si Elvetia merg mai departe in optimi.

- Astazi, 23 iunie 2024, Grupa A de la EURO 2024 iși va definitiva echipele calificate pentru fazele eliminatorii. Meciurile din aceasta seara vor aduce fața in fața Elveția și Germania, respectiv Scoția și Ungaria. Aceste partide vor incepe la ora 22:00, ora Romaniei. Clasamentul actual al Grupei A Germania…

- Ultimele meciuri din faza grupelor de la Euro 2024 incep duminica seara cu una dintre formațiile din grupa A deja calificata pentru optimi. Germania are doua victorii și nu mai poate fi eliminata, dar daca pierde cu Elveția termina pe locul al doilea. Tot astazi, de la ora 22:00, se joaca Scoția – Ungaria.…

- In al doilea meci al etapei a doua din grupa A, Scotia si Elvetia au incheiat la egalitate, 1 1.Scotienii au deschis scorul in minutul in minutul 13, prin McTominay, iar remiza a adus o Shaqiri, cu golul sau din minutul 26.Elvetia a acumulat patru puncte in doua meciuri si e la un pas de accederea in…

- Runda a doua a Campionatului European de fotbal din Germania incepe miercuri cu Croația și Albania, intr-o intalnire cruciala din Grupa B. Apoi, gazdele din Germania vor incerca sa confirme victoria inaugurala, cautand revanșa impotriva Ungariei, iar Scoția iși linge ranile impotriva Elveției, potrivit…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Ungariei si Elvetiei, care are loc sambata, la Koln, in Grupa A a Campionatului European de fotbal - EURO 2024 din Germania:Ungaria: 1. Peter Gulacsi - 2. Adam Lang, 6. Willi Orban, 4. Attila Szalai - 5. Attila Fiola, 8. Adam Nagy, 13.