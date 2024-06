Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Germaniei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, pe care il gazduieste, dupa ce a invins echipa Danemarcei cu scorul de 2-0 (0-0), sambata seara, pe BVB Stadion din Dortmund.

- Germania intalnește azi Danemarca, in optimi, nordicii furand coroana suprema nemților in finala memorabila din 1992. De vazut cum va incepe Julian Nagelsmann in ofensiva: ori pastreaza linia de atac din startul partidelor din grupa, ori ii da o șansa golgeterului Fullkrug, care, culmea!, a dat randament…

- Dupa victoria dramatica cu Scoția, adusa de golul lui Kevin Csoboth din minutul 90+10, Ungaria și-a caștigat dreptul de a spera la optimile de finala ale Campionatului European, insa maghiarii depind masiv de jocul rezultatelor din celelalte grupe. O victorie a Romaniei cu Slovacia ar putea contribui…

- Selectionata Turciei a invins cu emotii echipa Georgiei, scor 3-1 (1-1), marti seara, pe BVB Stadion din Dortmund, in primul meci din Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- La Campionatul European de fotbal din Germania s a inregistrat, astazi, 16 16 iunie 2024, primul rezultat de egalitate, in meciul Danemarca ndash; Slovenia, incheiat cu scorul de 1 1.Danemarca a condus cu 1 0, in urma golului marcat de Christian Eriksen, in minutul 17, dar Slovenia a egalat in minutul…