EURO 2024: Germania merge in sferturi, dupa victoria cu Danemarca

- Germania a obținut calificarea in sferturile Campionatului European, dupa victoria cu 2-0 in fața Danemarcei. Meciul s-a jucat la Dortmund și a fost intrerupt in minutul 35 dupa o furtuna cu fulgere, tunete și grindina, dar s-a reluat dupa ceva mai bine de un sfert de ora, transmite Eurosport. Germania…

- Germania - Danemarca, partida contand pentru optimile Campionatului European din 2024, a doua dupa Elveția - Italia, va avea loc sambata, de la ora 22:00, și va fi transmisa liveTEXT & FOTO de catre GSP.ro și in direct la PRO TV. ...

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, meci care va avea loc in data de 2 iulie, pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00. Romania a castigat Grupa E a competitiei, iar Olanda s-a clasat pe locul…

- Echipa naționala a Germaniei a remizat cu Elveția in ultima etapa a fazei grupelor a Campionatului European. Partida jucata la Frankfurt s-a terminat cu scorul de 1-1. Nemții au marcat in minutul 17 prin Andrich, dar golul a fost anulat pentru un fault comis de Musiala in careul advers. Elveția a reușit…

- Selectionatele Danemarcei si Anglia au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi seara, pe Frankfurt Arena, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Runda a doua a Campionatului European de fotbal din Germania incepe miercuri cu Croația și Albania, intr-o intalnire cruciala din Grupa B. Apoi, gazdele din Germania vor incerca sa confirme victoria inaugurala, cautand revanșa impotriva Ungariei, iar Scoția iși linge ranile impotriva Elveției, potrivit…

- Un nou studiu a constatat ca multe dintre cele mai scumpe restaurante cu stele Michelin din intreaga lume se afla in Europa, dar exista și opțiuni accesibile pe continent. De la lansarea sa in urma cu 124 de ani in Franța, Ghidul Michelin a ramas cel mai prestigios sistem de clasificare a restaurantelor…

- Ce state din Schengen au reintrodus controale temporare la frontiera? In timp ce Romania se straduieste sa convinga si sa ajunga in Schengen si cu frontierele terestre, Uniunea Europeana se confrunta cu o crestere a numarului de sosiri legale si ilegale de migranti, ceea ce a determinat unele state…