EURO 2024 | Georgia şi Cehia au încheiat la egalitate Selectionatele Georgiei si Cehiei au incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul desfașurat sambata, pe „Volksparkstadion“ din Hamburg, din etapa 2 din Grupa F a Campionatului European din Germania . Georgienii au deschis scorul prin Mikautadze (’45+4). Cehia a replicat prin Schick, in minutul 59. Celalalt meci al Grupei F, Turcia – Portugalia, se disputa tot sambata, de la ora 19.00. Clasament: 1. Turcia 3 puncte (golaveraj 3-1), 2. Portugalia 3 (2-1), 3. Cehia 1 (2-3), 4. Georgia 1 (2-4). Etapa 3 (ultima) | 26 iunie: Cehia – Turcia (Hamburg, ora 22.00), Georgia – Portugalia (Gelsenkirchen,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

