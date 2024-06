EURO 2024: Georgia-Cehia 1-1

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele Georgiei si Cehiei au incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul care a avut loc sambata, pe Volksparkstadion din Hamburg, in Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Selectionatele Croatiei si Albaniei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), miercuri, pe Volksparkstadion din Hamburg, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal – EURO 2024. The post Croatia, egalata in extremis de Albania appeared first on Cotidianul RO .

- Selectionata Olandei a invins nationala Poloniei cu scorul de 2-1 (1-1), duminica, pe Volksparkstadion din Hamburg, intr-un prim meci din Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Selecționata Olandei a obținut o victorie importanta in primul meci din Grupa D a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, invingand naționala Poloniei cu scorul de 2-1 pe Volksparkstadion din Hamburg, duminica. Polonia a deschis scorul in minutul 16 prin Adam Buksa, profitand de o faza buna a…

- Batalia din grupa D de la Euro 2024 va debuta astazi cu Polonia - Olanda, de la orele 16:00, pe pe Volksparkstadion din Hamburg. In celalalt duel, Austria și Franța se vor infrunta luni. GSP.ro va prezinta situațiile celor patru componente, cu plusuri și minusuri. Dupa ce s-au vazut invinși in finala…

- Programul partidelor de duminica, din cadrul Campionatului European din Germania (14 iunie – 14 iulie): Grupa D: Polonia – Olanda | Hamburg, ora 16.00, PRO TV. Grupa C: Slovenia – Danemarca | Stuttgart, ora 19.00, PRO Arena;Serbia – Anglia | Gelsenkirchen, ora 22.00, PRO TV. Citește și: EURO 2024 |…