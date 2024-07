Stiri pe aceeasi tema

- Naționala lui Gareth Southgate, invinsa la Berlin (1-2) de Spania, a fost imbarbatata de deținatorul tronului regal al Marii Britanii, ce le ceruse englezilor sa decida finala in 90 de minute. Lucru care s-a și intamplat, dar in sens nefericit. „Traseul de la Euro 2024 face mandra o națiune ce va continua…

- Alan Shearer, fostul mare atacant al naționalei Angliei, crede ca selecționerul Gareth Southgate nu va continua pe banca naționalei engleze, dupa finala EURO 2024. Anglia a pierdut a doua finala de EURO la rand. In 2021 a fost invinsa e Italia, la lovituri de departajare, iar acum a pierdut cu Spania,…

- Lamine Yamal (17 ani), extrema dreapta a celor de la Barcelona, a inceput titular meciul dintre Spania și Anglia, din finala Campionatului European și a batut un nou record. La 17 ani și o singura zi, Lamine Yamal a devenit cel mai tanar fotbalist care joaca intr-o finala a unei competiții majore. Lamine…

- Federația Engleza de Fotbal a luat decizia privind viitorul lui Gareth Southgate, selecționerul Angliei, chiar inainte de ultimul act de la EURO 2024. Indiferent de rezultatul finalei cu Spania, antrenorul primeșete o propunere de prelungire a contractului. Southgate a dus-o pe Anglia in a doua finala…

- Gheorghe Hagi (59 de ani) a declarat ca iși dorește ca Spania sa caștige Euro 2024. „Regele” a vorbit despre noua senzație din fotbalul internațional, spaniolul Lamine Yamal, in conferința de presa premergatoare partidei cu Slobozia. Gheorghe Hagi a vorbit despre Lamine in conferința de presa premergatoare…

- Spania infrunta Germania in sferturile de finala ale Campionatului European UEFA, Euro 2024. Meciul de la Stuttgart Arena din Stuttgart, Germania, incepe la ora locala 19:00, iar partida poate fi urmarita in format LIVE TEXT pe stiripesurse.ro.

- Favoritele turneului Euro 2024 in acest moment sunt Spania și Germania, care se vor intalni in primul meci din sferturi. Ambii antrenori vor alinia cel mai bun ”11” posibil pentru confruntarea care va duce una din echipe in semifinalele EURO 2024.Potrivit uefa.com, așa ar putea arata cele doua…

- Lamine Yamal, la 16 ani și 338 de zile, a devenit cel mai tanar jucator din istoria Campionatelor Europene. Mai mult, in finalul primei reprize a oferit și o pasa decisiva la golul lui Carvajal. Lamine Yamal a debutat in partida Spania- Croația din cadrul grupei B la Euro 2024. Echipele de start Spania: Simon…