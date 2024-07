EURO 2024: Franta, in semifinale, dupa ce a invins Portugalia la penalty-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins Portugalia cu scorul de 5-3, la loviturile de departajare, vineri seara, pe Volksparkstadion din Hamburg, intr-un meci in care scorul a fost alb, 0-0, atat la finalul…

- Prima semifinalista a Campionatului European de fotbal din Germania este Spania, care, astazi, 5 iulie 2024, a invins in sferturi selectionata tarii gazda.Spania s a impus cu 2 1 dupa prelungiri, dupa un gol marcat in minutul 119 Dupa 90 de minute de joc, scorul a fost 1 1.Au inscris Olmo 51 si Merino…

- Faza sferturilor de finala la EURO 2024 debuteaza, vineri, 5 iulie, cu doua meciuri care oricand pot fi meciurile pentru titlu la orice turneu major. Spania – Germania deschide ”sferturile” de la ora 19:00, iar ziua va fi completata de Portugalia – Franța de la 22:00, o reeditare a finalei Campionatului…

- Englezii Anthony Taylor si Michael Oliver vor conduce la centru meciurile Spania – Germania si Portugalia – Franta, care se vor disputa, vineri, in sferturile de finala ale Campionatului European.Taylor va arbitra parttida Spania – Germania, programata la ora 19.00, la Stuttgart.

- Faza optimilor Campionatului European de fotbal din Germania continua luni, 1 iulie 2024, cu inca doua partide: De la ora 19.00 ndash; Franta ndash; Belgia in direct la Pro TV De la ora 22.00 ndash; Portugalia ndash; Slovenia in direct la Pro TV .Pana acum s au mai jucat in optimi meciurile: Germania…

- Ziarul britanic The Telegraph a prefațat turneul final de Campionat European, cu cateva observații despre toate cele 24 de reprezentative care iși vor disputa marele trofeu. 11 zile ne despart de deschiderea Campionatului European de fotbal. Pe 14 iunie, ora 21:00, naționala țarii-gazda, Germania, va…

- Evenimentul „EC2U Student Event” este organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași in perioada 15-17 mai 2024 și este dedicat studenților de la cele 8 universitați membre ale Alianței EC2U, din care UAIC face parte alaturi de universitațile din Coimbra (Portugalia), Jena (Germania), Pavia…

- Cercetatorii americani de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au dezvoltat o noua modalitate inovatoare de a masura impactul real al incalzirii globale. Potrivit acestora, Romania este pe lista țarilor care vor „pierde” zile de vreme confortablia pana la inceputul secolului viitor, relateaza…