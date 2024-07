Stiri pe aceeasi tema

- S a stablit prima semifinala a Campionatului European de fotbal din Germania: Spania ndash; Franta, a doua echipa avansand in penultimul act dupa ce a invins in sferturi Portugalia, scor 5 3 dupa executarea loviturilor de departajare.La finele celor 90 de minute de joc si a prelungirilor, scorul a fost…

- Portugalia și Franța se intalnesc vineri in sferturile de finala ale Euro 2024, o confruntare a generațiilor, intre Ronaldo și Mbappe. Dar, meciul de la Hamburg (ora 22.00), pe Volksparkstadion, pare a fi lupta defensivelor, a gaurilor negre, cele doua ec

- Portugalia și Slovenia s-au intalnit la Frankfurt in optimile de finala de la EURO 2024. Selectionata Portugaliei s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins Slovenia cu 3-0 la loviturile de departajare, luni…

- Selectionatele Georgiei si Cehiei au incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul care a avut loc sambata, pe Volksparkstadion din Hamburg, in Grupa F a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

