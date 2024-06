Euro 2024: Echipa națională a României a ajuns la Koln, pentru meciul cu Belgia Echipa naționala a Romaniei a parasit Wurzburg vineri dimineața, fiind incurajata la plecare de intreg personalul hotelului. La poarta hotelului, un grup de romani s-a adunat special pentru a-și arata sprijinul pentru tricolori, relateaza frf.ro. Odata ajunși in gara din Wurzburg, jucatorii naționalei au fost placut surprinși de cațiva suporteri romani, care i-au intampinat cu […] The post Euro 2024: Echipa naționala a Romaniei a ajuns la Koln, pentru meciul cu Belgia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Dupa victoria cu Ucraina, scor 3-0, care ne situeaza pe primul loc in grupa, Romania așteapta duelul ”de foc”, de la Koln, cu Belgia, programat sambata seara, la orele 22.00. Antrenorul echipei Naționale, Edward Iordanescu, a ținut sa trimita un mesaj publicului larg, fanilor și presei. ”Inainte de…

- Tricolorii s-au pregatit astazi in efectiv complet la Wurzburg, inclusiv „racitul” Valentin Mihaila, care ar putea fi o varianta de luat in calcul pentru a fi titular sambata cu Belgia. Jucatorii au fost relaxați și cu zambetul pe buze doar in momentele de inceput ale ședintei de pregatire, dupa care…

- Meciul de fotbal de sambata de la Campionatul European dintre Romania și Belgia va fi capital pentru ambele echipe și, deja, o mare personalitate europeana și-a anunțat prezența pe stadionul din Koln. Regele Filip al Begiei a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa al Palatul Regal, ca va…

- Vasile Mogoș (31 de ani), fundașul dreapta de rezerva al naționalei Romaniei, a susținut o conferința de presa in aceasta dimineața, la baza din Wurzburg a „tricolorilor”. Mai puțin de 4 zile ne despart de al doilea meci al „tricolorilor” la Euro 2024. Sambata, Stanciu, Man și ceilalți romani vor da…

- Nationala a Romaniei a revenit luni seara la baza de pregatire EURO 2024 de la Wurzburg dupa meciul caștigat impotriva Ucrainei. Dupa ce a calatorit cu trenul spre Munchen cu o zi inainte, delegația Romaniei a ales sa se intoarca la fel. Jucatorii au sarbatorit moderat pe parcursul calatoriei, potrivit…

- Naționala de fotbal a Romaniei aterizeaza maine, 10 iunie, in Germania și va merge la Wurzburg, cantonamentul ales de tricolori pentru turneul final. Dupa ce se vor instala la hotelul din nordul Bavariei, tricolorii antrenați de Edward Iordanescu au programat un antrenament cu public pe 11 iunie, de…

