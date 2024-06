Stiri pe aceeasi tema

- Jamal Musiala, Niclas Fullkrug, Ivan Schranz, Georges Mikautadze si Cody Gakpo au cate doua goluri dupa primele 32 partide de la Campionatul European de fotbal - EURO 2024 din Germania, informeaza AGERPRES.

- Castigatoare surpriza a grupei D a Campionatului European de fotbal din Germania, cea in care au evoluat puterile Franta si Olanda Pe locul intai a terminat Austria, dupa ce, astazi, 25 iunie 2024, in ultima etapa a seriei, a invins Olanda cu 3 2 Au marcat Malen 6 autogol , Schmid 59, Sabitzer 81, respectiv…

- Germania a invins clar Scoția, cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, in meciul de deschidere al Campionatului European de fotbal EURO 2024. {{752519}}Germania a deschis turneul in forta, marcind trei goluri in prima repriza prin Florian Wirtz (10), Jamal Musiala (19) si…

- Majoritatea naționalelor calificate au ajuns deja in Germania și așteapta inceputul Campionatului European. Haideți sa vedem care sunt vedetele care au ramas acasa și de ce. Italia va incepe „europeanul” fara doua dintre cele mai importante nume ale sale. Este vorba despre Francesco Acerbi, care este…

- Ilustrație: Marian Avramescu Ultimele meciuri de pregatire in vederea participarii la turneul final al Campionatului European de Fotbal EURO 2024 din Germania pentru Naționala Romaniei susținute impotriva selecționatelor din Bulgaria și Liechtenstein, incheiate cu scoruri identice, 0 – 0, și-au atins…

- Cu 240.000 de euro anual,Edi Iordanescu (45 de ani) este al doilea cel mai slab platit selecționer de la Euro 2024. Edward Iordanescu mai are contract cu Federația Romana de Fotbal pana la finalul Campionatului European, dar selecționerul se afla in negocieri cu oficialii FRF. Razvan Burleanu, președintele…