- Dupa scenariul dramatic din prelungirile meciului din grupa B, de la Leipzig, Croația - Italia 1-1, presa din cele doua țari și ziarele din Spania, Anglia și Franța au comentat un superduel in care golul capitanului Modric nu a fost suficient pentru a nu trimite acasa naționala „Vatreni”. Și L'Equipe…

- Reprezentativa Italiei a reusit o calificare in extremis in optimile Euro-2024, dupa ce a remizat, scor 1-1, cu Croatia, luni seara, in grupa B. Golul egalizator si al calificarii italienilor a fost marcat in minutul 90+8.

- S a incheiat si grupa B a Campionatului European de fotbal din Germania, mergand direct in optimi Spania si Italia, care au incheiat grupa pe primele doua locuri.Clasament final grupa B: 1. Spania ndash; 9p, 2. Italia ndash; 4p, 3. Croatia ndash; 2p, 4. Albania ndash; 1p. Calificata dinaintea ultimei…

- Luka Modric (38 de ani) a trecut de la agonie la extaz in doar intr-un singur minut din meciul Croația - Italia. Decarul și capitanul croaților a ratat un penalty in minutul 54, insa a reușit sa deschida scorul fix la faza urmatoare de atac a naționalei sale din minutul 55. ...

- Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, a declarat duminica seara, dupa rezultatul de egalitate (1-1) cu Elvetia, ca este multumit de jocul elevilor sai, iar grupa a fost una foarte puternica, scrie EFE. „Pana la urma cred ca punctul obtinut este meritat. Am riscat mult, daca…

- Kevin Csoboth (24 de ani) este eroul naționalei Ungariei in acest moment. Trimis pe teren de selecționerul Marco Rossi (59 de ani) in minutul 86 al meciului cu Scoția din grupa A de la Euro 2024, a inscris golul victoriei in minutul 90+10, iar maghiarii spera in continuare la optimi. La final, atacantul…

- Cu Spania deja calificata in optimile de finala dupa primele doua meciuri, etapa finala din Grupa B a Campionatului European propune un duel de zile mari intre Croația, ultima clasata, și Italia, deținatoarea titlului mondial. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate…

- Un polițist portughez a urmarit la Gara Centrala din Leipzig un barbat care ii era bine cunoscut din țara natala, ca hoț de buzunare. Banuielile lui s-au dovedit a fi corecte: barbatul era la panda și a fost prins dupa ce a furat, relateaza cotidianul Der Spiegel.Un polițist portughez care iși sprijina…