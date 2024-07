Stiri pe aceeasi tema

- Spania a invins-o pe Franța cu scorul de 2-1 in semifinalele Campionatului European din Germania. Marca și L'Equipe, cele mai prestigioase cotidiene sportive ale celor doua țari, au oferit titluri sugestive. „Furia Roja” a caștigat in urma golurilor semnate de Dani Olmo și Lamine Yamal. Ibericii merg…

- Spania și Franța s-au calificat in penultimul act al Campionatului European de fotbal din Germania, dupa ce au caștigat, vineri seara, la mare lupta, partidele disputate in sferturile de finala. Spania a trecut, la Frankfurt, de Germania, cu 2-1, dupa prelungiri. Ibericii au deschis scorul in minutul…

- Didier Deschamps (55 de ani), selecționerul Franței, este de parere ca Spania, viitoarea adversara din semifinalele Campionatului European din Germania este cea mai buna echipa de la acest turneu final. Spania și Franța sunt primele echipe care au obținut calificarea in semifinalele de la Euro 2024.…

- UPDATE Meciul s-a incheiat 3-0 UPDATE Malen a marcat din nou in minutul 93 UPDATEMalen a majorat scorul la 2-0 in minutul 83. UPDATEIn minutul 63, Olanda a marcat din nou, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. Nationala Romaniei este condusa de echipa Olandei cu scorul de 1-0, la pauza meciului…

- Georgianul Georges Mikautadze, germanul Jamal Musiala si slovacul Ivan Schranz sunt golgheterii la zi ai Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa meciurile de duminica din optimi.Spaniolul Robin Le Normand a marcat al optulea autogol la EURO 2024.

- Selectionata Spaniei s-a calificat meritat in sferturile de finala ale Campionatului European din Germania , dupa ce a invins formatia Georgiei cu scorul de 4-1 (1-1), duminica seara, pe „Cologne Stadium“ din Koln. Ibericii s-au vazut conduși dupa un autogol al lui Robin Le Normand (’18). Au revenit…

- Jamal Musiala, Niclas Fullkrug, Ivan Schranz, Georges Mikautadze si Cody Gakpo au cate doua goluri dupa primele 32 partide de la Campionatul European de fotbal - EURO 2024 din Germania, informeaza AGERPRES.

