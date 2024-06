Stiri pe aceeasi tema

- Jamal Musiala, Niclas Fullkrug, Ivan Schranz si Georges Mikautadze au cate doua goluri dupa primele 26 partide de la Campionatul European de fotbal - EURO 2024 din Germania, informeaza Rador Radio Romania.

- Romania va debuta la Campionatul European impotriva Ucrainei astazi, de la ora 16:00, Allianz Arena, „casa” celor de la Bayern fiind locul de disputare al primei partide dupa o pauza de opt ani la un turneu final. Cu doar cateva ore ramase pana la partida, mai mulți jurnaliști ai celor mai importante…

- Germania va deschide Campionatul European pe care il gazduiește pe 14 iunie, de la ora 22:00, cu Scoția. Cu doar 4 zile inainte de startul EURO, doi internaționali din lotul lui Julian Nagelsmann au fost la un pas de bataie. Antonio Rudiger și Niclas Fullkrug, rivali in finala Champions League de pe…

- Partidele de centru-dreapta și de extrema-dreapta au fost pe primul loc la alegerile europene de duminica, 9 iunie, in cele mai populate națiuni ale UE: Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia, scrie Politico.eu.

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 10:00, alaturi de Raul Rusescu. Romania nu a impresionat in amicalul cu Bulgaria, scor 0-0, iar temerile cresc cu 11 zile inaintea primului meci de la Campionatul European din Germania. Dennis Man a irosit o lovitura de pedeapsa in debutul…

- Romania in elita powerliftingului european. Locul trei in clasamentul națiunilor in Luxemburg Romania in elita powerliftingului european. Locul trei in clasamentul națiunilor in Luxemburg, rezultate remarcabile pentru competitorii din Alba In perioada 6-11 mai, Luxemburgul, capitala powerliftingului…

- Naționala Romanie a coborat un loc și se afla pe 46 in clasamentul FIFA, dupa ce a remizat cu Irlanda de Nord (1-1) și a fost invinsa de Columbia (2-3) in meciurile de pregatire pentru Campionatul European din Germania (14 iunie - 14 iulie).