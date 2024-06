Germanul Daniel Siebert va conduce la centru partida decisiva de miercuri, 26 iunie, dintre Romania și Slovacia, in urma careia tricolorii se pot califica dupa 24 de ani in fazele superioare ale Euro 2024, adica in optimile de finala.Daniel Siebert va fi ajutat la cele doua tușe de Jan Seidel si Rafael Foltyn. In Camera VAR se vor afla germanii Bastian Dankert si Christian Dingert, plus italianul Massimiliano Irrati.In grupa E, toate echipele au cate trei puncte, iar Romania este pe primul loc și are nevoie de victorie sau de un egal cu Slovacia ca sa treaca de faza grupelor, lucru reușit ultima…