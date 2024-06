Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei joaca miercuri, 26 iunie, la Frankfurt (ora 19.00, in direct la Pro TV), meciul decisiv cu Slovacia pentru calificarea in „optimile” Euro 2024. Tot in grupa E, maine, de la aceeași ora, se disputa cealalta partida, Belgia - Ucraina.Clasament grupa E: 1. Romania 3p (3-2), 2. Belgia…

- Danemarca și Serbia se intalnesc de la 22:00, in runda cu numarul #3 a grupelor de la Euro 2024. Intalnirea va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Pro Arena. Reprezentativa Danemarcei trebuie sa puncteze impotriva Serbiei ca sa aiba șanse de calificare in „optimi”. Pana acum, vikingii n-au jucat rau,…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, a declarat duminica seara, dupa rezultatul de egalitate (1-1) cu Elvetia, ca este multumit de jocul elevilor sai, iar grupa a fost una foarte puternica, scrie EFE. „Pana la urma cred ca punctul obtinut este meritat. Am riscat mult, daca…

- In grupa C, Slovenia a fost aproape de prima victorie din istorie la un Campionat European, in remiza incheiata 1-1 impotriva Serbiei. Anglia a remizat cu Danemarca, scor 1-1, iar englezii nu reușesc sa se califice in optimile de finala direct din etapa a doua. Meciul ca o finala dintre Spania și Italia…

- Danemarca - Anglia este al doilea meci al zilei de la Euro 2024. Reeditarea semifinalei de la Euro 2020 este derby-ul grupei C, iar caștigatoarea poate obține calificarea in optimile turneului final din Germania. Meciul dintre Danemarca și Anglia va avea loc joi, 20 iunie, de la ora 19:00. Slovenia…

- Spania și Italia se intalnesc joi la Euro 2024 in al optulea lor meci in istoria competiției. Slovenia infrunta vecina Serbia, la Munchen, iar Danemarca incearca sa opreasca elanul Angliei, la Frankfurt, in a doua runda a meciurilor din Grupa C, potrivit mediafax.

- Selectionatele Danemarcei si Sloveniei au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), duminica seara, la Stuttgart, in primul sau meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Astazi debuteaza meciurile din Grupa C a Campionatului European, fiind programate partidele Serbia - Anglia și Slovenia - Danemarca. Gazeta Sporturilor a analizat șansele și particularitațile celor patru echipe din grupa, precum și atuurile pe care acestea se bazeaza. Englezii, dați din nou favoriți…