EURO 2024: Ce meciuri se disputa in optimi duminica, 30 iunie 2024 Faza optimilor de finala de la Campionatul European de fotbal din Germania continua duminica, 30 iunie 2024, cu inca doua partide, transmise in direct de Pro TV.De la ora 19.00, se joaca meciul Anglia ndash; Slovacia, iar de la ora 22.00 a fost programata confruntarea Spania ndash; Georgia.Invingatoarea din partida Anglia ndash; Slovacia se va duela in sferturi cu Elvetia, iar cine castiga meciul Spania ndash; Georgia va intalni in sferturi Germania.Romania joaca in optimi marti, 2 iulie, de la ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

