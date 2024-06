Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Ungariei, Marco Rossi, a dat primele detalii despre situatia atacantului Barnabas Varga, jucatorul care s-a prabușit pe teren și a fost scos pe targa, la meciul Scoția – Ungaria.

- Minutul 70 al meciului dintre Scoția și Ungaria, unul decisiv al grupei A de la Euro 2024, a oferit momente de panica. Atacantul maghiar Barnabas Varga (29 de ani) a ramas prabușit pe gazon din cauza unei lovituri primite de la portarul scoțian Angus Gunn (28 de ani). Ungaria a caștigat cu un gol in…

- Echipa naționala de fotbal a Elveției a invins Ungaria cu 3-1 in prima manșa a fazei grupelor Campionatului European din Germania. Intilnirea a avut loc la Koln, informeaza port-interfax.ru {{752561}}In minutul 12, Kwado Dua a adus Elveția in avantaj, iar in minutul 45, Michel Ebischer a consolidat…

- Selectionata Elvetiei a invins formatia Ungariei cu scorul de 3 1 2 0 , sambata, la Koln, intr un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania, conform Agerpres.roKwadwo Duah 12 , Michel Aebischer 45 si Breel Embolo 90 3 au marcat pentru Nati, golul de onoare al echipei…

- Pe stadionul „Nagyerdei” din Debrecen, Ungaria și Israel se infrunta acum intr-o partida de pregatire. Partida este televizata de Digi Sport 2 și Prima Sport 2, fiind și in format LiveTEXT pe GSP.RO. Este ultimul test al maghiarilor inainte de Campionatul European, unde vor debuta peste o saptamana…

- Reteaua care a intervenit din strainatate in alegerile parlamentare din 2022 din Ungaria este in continuare activa si lucreaza in directia escaladarii razboiului din Ucraina, sustine Biroul ungar pentru protejarea suveranitatii, intr-un raport citat joi de MTI, noteaza Agrpres.

- Guvernul ungar va introduce noi restrictii la importurile de produse agricole ucrainene, o masura destinata sa ii protejeze pe fermieri de fluctuatiile pietei provocate de importurile ieftine din Ucraina, a declarat joi ministrul Agriculturii, Istvan Nagy, care acuza UE ca-i tradeaza pe fermierii din…