Intr-o seara de fotbal care va ramane intiparita in memoria suporterilor austrieci, echipa naționala a Austriei a suferit o infrangere umilitoare in fața Turciei, pierzand cu scorul de 1-2. Umilitoare, fiindca Austria pornea favorita in aceasta confruntare. Aceasta nu a fost doar o infrangere, ci o lecție aspra despre cum subestimarea adversarului poate duce la […]