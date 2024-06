Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a informat FRF ca nu mai exista bilete suplimentare disponibile pentru meciul Romania - Olanda, din optimile de finala ale Campionatului European de Fotbal 2024. Cu toate acestea, UEFA a anunțat ca vor fi puse la vanzare pe platforma UEFA Ticketing ultimele bilete ramase cu doua zile inainte.Federația…

- Campionatul European de fotbal din Germania a ajuns, dupa grupe, in faza optimilor de finala, care incep sambata, 29 iunie 2024. In aceasta zi, sunt programate meciurile Elvetia ndash; Italia ora 19.00, in direct la Pro TV si Germania ndash; Danemarca ora 22.00, Pro TV . In continuare, in optimi se…

- Romania a terminat aseara la egalitate 1-1 meciul decisiv cu Slovacia si merge mai departe din postura de castigatoare a grupei E, din care au mai facut parte Belgia si Ucraina. Este pentru prima oara in ultimii 24 de ani cand tricolorii trec de faza grupelor la un campionat european. A fost explozie…

- Șaisprezece echipe au reușit sa treaca de faza grupelor la Euro 2024. Printre ele se afla și Romania, care va intalni Olanda, locul 3 din grupa D. Cele șaisprezece echipe care au trecut in faza eliminatorie competiției sunt Spania, Georgia, Germania, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Franța, Belgia.…

- Kylian Mbappe și Robert Lewandowski au marcat fiecare din penalty, ducand la un rezultat de egalitate, 1-1, intre Franța și Polonia, un meci care a confirmat avansarea francezilor in optimile Campionatului European. The post EURO 2024 Franța se califica in optimile de finala, egalitate spectaculoasa…

- Pentru optimile de finala ale EURO 2024, mai multe echipe și-au asigurat deja calificarea. Dintre acestea, se numara Germania și Elveția din Grupa A, Spania și Italia din Grupa B, Anglia din Grupa C, precum și Olanda și Franța din Grupa D. Aceste echipe și-au asigurat locul prin performanțele remarcabile…

- Germania, țara gazda, s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale competiției dupa victoria scor 2-0 impotriva Ungariei. Albania a obținut un rezultat de egalitate, pe final, in fața Croației, scor 2-2, dupa ce, mai mult de o ora, albanezii au avut avantaj pe tabela. Meciul dintre Scoția și Elveția,…

- La Sarajevo, capitala Bosniei-Herțegovina, se desfașoara, intre 1-8 iunie, turneul final al Campionatului European de mini-fotbal. Joi, 6 iunie, au fost programate sferturile de finala: Kazakhstan – Azerbaijan 0-0 și 7-6 dupa penalty-uri, Muntenegru – Franța 2-3, Romania – Bosnia-Herțegovina 4-1 (FOTO)…