- Selectionata Italiei, detinatoarea trofeului, s-a calificat in extremis in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a remizat dramatic cu Croatiei, 1-1 (0-0), luni seara, pe Leipzig Stadium, in Grupa B. Croatii au deschis scorul prin veteranul…

- S a incheiat si grupa B a Campionatului European de fotbal din Germania, mergand direct in optimi Spania si Italia, care au incheiat grupa pe primele doua locuri.Clasament final grupa B: 1. Spania ndash; 9p, 2. Italia ndash; 4p, 3. Croatia ndash; 2p, 4. Albania ndash; 1p. Calificata dinaintea ultimei…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, a declarat duminica seara, dupa rezultatul de egalitate (1-1) cu Elvetia, ca este multumit de jocul elevilor sai, iar grupa a fost una foarte puternica, scrie EFE. „Pana la urma cred ca punctul obtinut este meritat. Am riscat mult, daca…

- Selectionerul echipei Portugaliei, Roberto Martinez, s-a aratat multumit de nivelul aratat de jucatorii sai in meciul castigat in fata Turciei (3-0), sambata, pe BVB Stadion din Dortmund, in Grupa F, si care le-a adus calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024,…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe Cologne Stadium din Koln, in Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- In al doilea meci pe care il sustine in grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania, Romania intalneste astazi, 22 iunie 2024, Belgia.Partida se joaca, de la ora 22.00, la Koln.Meciul poate fi decisiv in ce priveste iesirea din grupa a tricolorilor si calificarea astfel in optimi.Inaintea…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Olandei si Frantei, care are loc vineri seara, pe Leipzig Stadium (ora 22:00), in Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania:Olanda: 1. Bart Verbruggen - 22. Denzel Dumfries, 6. Stefan de Vrij, 4.

- Albania si Croatia au obtinut primele lor puncte in Grupa B a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, care are loc in Germania intre 14 iunie si 14 iulie.Rezultate:Sambata 15 iunieSpania - Croatia 3-0 (Berlin)Au marcat: Alvaro Morata (29), Fabian Ruiz (32), Dani Carvajal (45+2).