- Cu cine joaca Romania, daca se califica in optimile de finala de la Campionatul European? Faptul ca intalnim Slovacia printre ultimele partide care decid calificatele in optimi ne face sa vedem limpede tabloul. In acest moment, dupa ce Slovenia a terminat pe locul 3 in grupa C și e sigura de „optimi”,…

- Franța a remizat cu Polonia, scor 1-1, in etapa a treia la EURO 2024, și a terminat grupa pe locul doi, sub Austria. In acest moment, daca Romania termina grupa E pe locul 2, o sa joace in „optimi” cu francezii. In acest moment, dupa ce Slovenia a terminat pe locul 3 in grupa C și e sigura de optimi,…

- Olanda - Austria, duel din etapa a 3-a a Grupei D de la Campionatul European din Germania, va avea loc marți, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT&FOTO de GSP.ro și in direct de PRO Arena. Franța - Polonia, celalalt meci al grupei, se va desfașura de la aceeași ora și va fi redat, de asemenea,…

- Faptul ca Szymon Marciniak (43 de ani) va arbitra meciul Romania - Belgia, care se va juca de la 22:00, este un motiv de bucurie pentru naționala antrenata de Domenico Tedesco. Pentru acest meci de importanța maxima pentru cele doua naționale, UEFA a delegat o brigada din Polonia. Aceasta va fi condusa…

- Ziua de vineri, 21 iunie, este deschisa la EURO 2024 de infruntarea Slovacia – Ucraina, meci din grupa Romaniei programat de la ora 16:00. O partida extrem de importanta in economia clasamentului Grupei E, mai ales dupa rezultatele inregistrate in prima etapa. Programul de vineri este completat de meciurile…