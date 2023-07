Stiri pe aceeasi tema

- Anglia – Portugalia 1-0 si Franta – Ucraina 1-3 au fost ultimele sferturi de finala de la EURO 2023 U21. Nationala U21 a Angliei a jucat de la ora 19:00 cu Portugalia, in timp ce Franta a infruntat Ucraina de la ora 22:00. Ambele meciuri au fost LIVESCORE pe AS.ro. EURO 2023 U21 | Franta […] The post…

- Ucraina U21 a invins Franța U21, scor 3-1, pe Cluj Arena, și s-a calificat in semifinalele EURO 2023. In faza grupelor, ucrainenii trecusera și de naționala lui Sandoi, 1-0. Naționala lui Ruslan Rotan a obținut și biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Ucraina U21 va juca in semifinale impotriva…

- Ucraina U21 a invins Franța U21, scor 3-1, și s-a calificat in semifinalele EURO 2023. In faza grupelor, ucrainenii au trecut și de naționala lui Sandoi, 1-0. Naționala lui Ruslan Rotan a obținut și biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Ucraina U21 va juca in semifinale impotriva Spaniei U21In…

- EURO 2023 U21 | Spania si Israel sunt primele echipe calificate in semifinale. Ibericii au obtinut o victorie in prelungiri impotriva Elvetiei. Miranda a reusit golul de 2-1 in minutul 103. A fost dramatism si in Georgia U21 – Israel U21, partida decisa la lovituri de departajare. Celelalte doua semifinale…

- Știm ultimele 8 echipe de la EURO 2023 U21. Faza grupelor s-a incheiat, iar primele 2 echipe din fiecare grupa s-au calificat in fazele eliminatorii ale competiției. In urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa, sferturile competiției arata astfel: Georgia – Israel, Anglia – Portugalia, Spania…

- Anglia U21 și Israel U21 au avansat din grupa C a Europeanului de tineret. In grupa D am avut parte de dramatism. Franța U21 a incheiat cu victorii pe linie, iar Elveția U21 a fost mai buna intr-un clasament in trei in fața italienilor și a norvegienilor. Sferturile de finala de la EURO 2023: Georgia…

- Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…