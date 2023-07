Stiri pe aceeasi tema

- Israel – Anglia si Spania – Ucraina sunt semifinalele EURO 2023 U21. Duminica s-au disputat ultimele sferturi de finala ale competitiei. Anglia – Portugalia s-a incheiat 1-0, iar Franta – Ucraina s-a terminat 1-3. Meciurile au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Spania – Ucraina se va juca miercuri, 5 iulie,…

- Ucraina U21 a invins Franța U21, scor 3-1, pe Cluj Arena, și s-a calificat in semifinalele EURO 2023. In faza grupelor, ucrainenii trecusera și de naționala lui Sandoi, 1-0. Naționala lui Ruslan Rotan a obținut și biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Ucraina U21 va juca in semifinale impotriva…

- Ziua de duminica, 2 iulie, programeaza ultimele doua sferturi de finala la Campionatul European de tineret sub 21 de ani, iar cu Bet Builder oferit de Betano pot fi combinate mai multe pariuri din meciurile Anglia – Portugalia și Franța – Ucraina pentru o singura cota, pe același bilet, dupa cum vedea…

- Știm ultimele 8 echipe de la EURO 2023 U21. Faza grupelor s-a incheiat, iar primele 2 echipe din fiecare grupa s-au calificat in fazele eliminatorii ale competiției. In urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa, sferturile competiției arata astfel: Georgia – Israel, Anglia – Portugalia, Spania…

- EURO 2023 U21. Elveția – Franța 1-4, Italia – Norvegia 0-1. Cele doua partide au contat pentru ultima etapa a grupelor Campionatului European U21 organizat de Romania și Georgia. Cele doua meciuri au incheiat faza grupelor de la EURO U21. In celelalte meciuri de astazi, Anglia a invins Germania cu scorul…

- Anglia U21 și Israel U21 au avansat din grupa C a Europeanului de tineret. In grupa D am avut parte de dramatism. Franța U21 a incheiat cu victorii pe linie, iar Elveția U21 a fost mai buna intr-un clasament in trei in fața italienilor și a norvegienilor. Sferturile de finala de la EURO 2023: Georgia…

- Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…