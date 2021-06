EURO 2020 | Ungaria a produs surpriza, pe terenul Germaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Austriei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins, luni, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, reprezentativa Ucrainei, in ultima etapa a Grupei C. Austria a controlat meciul disputat la București, avand nu mai puțin de 19 ocazii de gol. Austriecii au…

- Scotianul Billy Gilmour a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Mijlocașul va rata meciul cu Croatia din etapa a III-a a Grupei a EURO 2020. Fotbalistul in varsta de doar 20 de ani va intra in izolare pentru zece zile. Cel mai probabil acesta nu va mai participa la nici un meci EURO 2020. Billy Gilmour…

- Franța s-a incurcat contra Ungariei, 1-1, in al doilea meci de la EURO 2020, dupa o prestație modesta a campioanei mondiale. Vazuta ca una dintre favoritele la caștigarea EURO, Franța nu a putut caștiga cu Ungaria, așa cum o facuse in primul meci, 1-0 cu Germania. Victor Pițurca, fostul selecționer…

- Franța a invins Germania, marți seara, scor 1-0, intr-un meci din Grupa F de la EURO 2020. Franța a inceput tare partida de la Munchen, iar in minutul 16 Pogba a trimis cu capul peste poarta. Dupa doar un minute, Neuer a respins o minge trimisa de Mbappe. Franța a deschis scorul pana la urma, in minutul…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) a marcat doua goluri pentru Portugalia in meciul cu Ungaria, scor 3-0, disputat pe Puskas Arena din Budapesta, in fața a 60.000 spectatori in tribune, in Grupa F de la EURO 2020. Lusitanul l-a depașit pe Michel Platini in ierarhia golgheterilor all-time ai Campionatului…

- Finding solutions for obtaining a stable operating environment on the generic medicines market was the topic of Wednesday's meeting of the chairman of the Senate's Health Committee, Adrian Streinu-Cercel, with the members of the Association of Generic Medicines Producers (APMGR). The participants…

- Gina Pistol și Smiley au devenit proaspat parinți in luna martie a acestui an. Dupa nașterea fetiței lor Josephine Ana, cuplul s-a confruntat și cu partea nevazuta și fireasca a meseriei de parinte: nopți nedormite și telefoane date medicului in miez de noapte. Vedeta tv spune ca se simte norocoasa…

- Romania under 21 a invins cu 2-1 Ungaria under 21 in cadrul Campionatului European de Fotbal pentru Tineret disputat in Ungaria și Slovenia. Pentru romani au inscirs Mațan, transferat recent, in SUA la Columbus Crew și Alex Pașcanu de la SC Ponferradina (Spania) Maghiarii au deschis scorul in minutul…