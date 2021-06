Stiri pe aceeasi tema

- Trei suporteri prezenti la stadionul Parken din Copenhaga s-au infectat, la 17 iunie, cu varianta Delta a coronavirusului, in timpul meciului Danemarca – Belgia de la Euro-2020, au anuntat autoritatile sanitare daneze, care fac un apel pentru testarea a aproximativ 4.000 de persoane, informeaza AFP.…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron le-au cerut joi celorlalti lideri europeni reuniti la Bruxelles la Consiliul European o abordare comuna si mai ferma privind calatoriile din tarile din afara blocului comunitar pentru a combate varianta Delta a coronavirusului…

- Primul deces al unui pacient confirmat in Romania cu infecție cu virusul SARS-CoV-2 varianta indiana a fost anunțat de Institutul de Sanatate Publica. De asemenea, INSP precizeaza ca au fost confirmate 1.628 de cazuri cu variante ale coronavirusului care determina ingrijorare. Articolul Primul deces…

- Selectionerul echipei de fotbal a Croatiei, Zlatko Dalic, a declarat ca jucatorii vicecampioanei mondiale sunt pregatiti pentru duelul cu Spania, programat luni la Copenhaga in optimile EURO 2020, desi ar fi preferat Suedia in aceasta faza, transmite DPA. ''Unul dintre cei mai dificili adversari…

- Varianta indiana a COVID, redenumita recent Delta, e aproape singura care mai infecteaza britanicii. Ministrul sanatații din Regat, Matt Hancock, a anunțat ca peste 90% din noile cazuri sunt cu aceasta tulpina, scrie Euronews.

- Pe masura ce cazurile COVID-19 din India scad, doua studii separate ale Institutului All India of Medical Science (AIIMS) in colaborare cu Institutul de Genomica și Biologie Integrativa (IGIB) și Centrul Național pentru Controlul Bolilor (NCDC) au aratat ca varianta Delta infecteaza persoanele care…

- Varianta coronavirusului detectata in India (varianta Delta) este cu 50% mai contagioasa decat cea detectata in Marea Britanie (varianta Alfa). Potrivit unui studiu preliminar realizat de guvernul indian, aceasta este responsabila de raportarea a peste 400.000 de cazuri pe zi in aceasta tara asiatica.…

- De câteva zile este frig extrem în Europa și în câteva țari au fost doborâte recordurile de temperatura ale acestei luni. Au fost sub -25 de grade în Alpi, a dat înghețul și în sudul Franței și în centrul Italiei, iar în România au fost…