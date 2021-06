Reprezentativa Tarii Galilor a invins, miercuri selectionata Turciei, scor 2-0, intr-un meci disputat la Baku, in Grupa A a Campionatului European. Țara Galilor are șanse mari sa se califice in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal. In schimb, turcii sunt ca și eliminați de la EURO 2020, dupa doua infrangeri. Galezii au inceput in fort meciuul. Ramsey a ratat doua ocazii mari. Replica turcilor a venit prin Ayhan, care a trimis cu capul, dar mingea a fost respinsa de Morrell. Ramsey a deschis scorul in finalul primei reprize. ???? Ramsey = the first Welsh player to score at 2…