Spania și Polonia au remizat, scor 1-1, in partida susținuta sambata, la Sevilla, in etapa a 2-a din Grupa E a Campionatului European din 2020 . Ibericii au deschis scorul prin Alvaro Morata, dupa un assist al lui Moreno (’25).Dupa pauza, Polonia a restabilit egalitatea prin Robert Lewandowski, dupa o minge primita de la Jozwiak (’54).Spaniolii au avut șansa de a reveni in avantaj, insa Gerard Moreno a irosit o lovitura de la 11 metri in minutul 58. Spania: Simon – Llorente, Laporte, Torres, Alba – Koke (’68, Sarabia), Rodri, Pedri – Moreno (’68, Ruiz), Morata (’87, Oyarzabal), Olmo (’61, F. Torres).…