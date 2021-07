Stiri pe aceeasi tema

- Italia e in finala Campionatului European dupa ce a trecut la penalty-uri de Spania (1-1 dupa 120 de minute și 4-2 la penalty-uri). In cealalta semifinala se vor infrunta Anglia și Danemarca;Finala va avea loc pe 11 iulie, tot pe Wembley, asemenea semifinalelor. La finalul partidei, Leonardo Bonucci…

- "Am spus inca dinaintea Euro-2020 si o repet: vad o finala intre Anglia si Italia. Rezultatele de pana acum par sa ajute predictia mea. Sper ca asa va fi", a declarat Ancelotti. Potrivit lui Ancelotti, forta Italiei este reprezentata de intregul colectiv de jucatori, spre deosebire de alte favorite…

