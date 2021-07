EURO 2020: S-au aflat cine a ajuns semifinalele Dupa sfertul de finala in care Anglia a calcat in picioare Ucraina s-au stabilit ultimele patru echipe care ramin in competiția pentru trofeul EURO 2020. Așadar, iata programul pina la finalul turneului: Italia – Spania, marți, 6 iulie, ora 22:00 Anglia – Danemarca, miercuri, 7 iulie, ora 22:00 Pe urma, evident, urmeaza marea finala, duminica, 11 iulie, tot de la ora 22:00. Italia Citeste articolul mai departe pe noi.md…

