- UEFA a stabilit urnele valorice pentru tragerea la sorti a grupelor EURO 2020, care va avea loc in Bucuresti, la Romexpo, pe 30 noiembrie, iar Romania, daca se califica, va evolua in grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si o echipa din urna a treia. Douazeci de echipe au obtinut deja biletele pentru…

- Vineri,de la ora 13:00, la Nyon va avea loc tragerea la sorti a play-off-ului Nations League, ultima sansa pentru nationala Romaniei de a fi prezenta la EURO 2020, potrivit news.ro.Se va stabili cine dintre Bulgaria, Israel, Ungaria si Romania va evolua in play-off-ul Diviziei C, urmand a…

- Romania s-a calificat matematic la barajul pentru EURO 2020 dupa ce, sambata, Austria a invins Macedonia de Nord cu 2-1 si s-a calificat, astfel, din grupa G, alaturi de Polonia. Performanta austriecilor a scos din cursa Slovenia, contracandidata "tricolorilor" la play-off-ul Ligii Natiunilor. Astfel,…

- Scoția sau Islanda? Ambele sunt echipe de lupta, dar Islanda e mai periculoasa, mai puternica. Daca trecem de Scoția, dam de Norvegia sau Serbia. Cu ambele va fi teribil. Daca depașim Islanda, adversara va fi Bulgaria ori Israel. Aici putem profita! Vineri, 22 noiembrie, la sediul UEFA de la Nyon, va…

- Romania a pierdut, vineri, meciul cu Suedia, 0-2, si nu mai are sanse de calificare directa la Euro 2020. “Tricolorii” mai pot ajunge la turneul final prin play-off-ul Ligii Natiunilor, din martie, acolo unde vor juca in sistem eliminatoriu fie cu Scotia si Bulgaria sau Ungaria, fie cu Islanda si Serbia…

- Liga Nationilor: Divizia B și Divizia D au completate tabloul play-off-ului. In Divizia C vor fi sigur cele trei echipe care și-au caștigat grupa de Liga Națiunilor, Scoția, Norvegia și Serbia, iar procedura UEFA presupune tragere la sorți, din restul de patruechipe, Bulgaria, Israel, Ungaria și…

- Cehia a revenit de la 0-1 si a castigat cu 2-1 meciul care lamureste lucrurile in Grupa A cu o etapa inainte de final. Rezultatul ii avantajeaza pe "tricolori", care au practic asigurat un loc in play-off-ul din Liga Europa, in cazul in care nu vor obtine calificarea directa, pentru care au nevoie…

- Romania are șanse uriase sa prinda barajul de Liga Națiunilor, unde sigur este ca va juca in deplasare meciul din semifinale, iar adversara se va alege, prin tragere la sorți, dintre Scoția și Islanda. Se joaca un singur meci si, daca "tricolorii" se impun, vor juca finala, tot o singura partida,…