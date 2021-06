EURO 2020 | Rezultate și marcatori. Programul meciurilor de astăzi EURO 2020 continua vineri, 17 iunie, cu alte trei partide. Primul meci al zilei va avea loc de la ora 16:00 intre Suedia și Slovacia. Confruntarea va avea loc la Sankt Petersburg, in cadrul Grupei E. Celelalte doua partide ale zilei vor avea loc in cadrul Grupei D. De la ora 19:00, Croația va evolua impotriva Cehiei, la Glasgow. Ultimul meci al zilei de va disputa de la ora 22:00, intre Anglia și Scoția, la Londra. EURO 2020 este gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti. Programata initial in 2020, competitia a fost amanata pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

